Migranti: Canarie, sbarcate 1.600 persone in 48 ore

Continua a ritmi record, come da circa tre settimane, il flusso di sbarchi di migranti alle isole Canarie (Spagna): secondo i servizi d'emergenza locali, circa 1.600 persone - inclusi diversi minorenni - hanno raggiunto l'arcipelago tra sabato e la scorsa notte.

La maggior parte degli sbarchi ha avuto luogo a El Hierro, la più piccola delle isole Canarie (11.000 abitanti), dove in circa 48 ore sono approdate più di 1.150 persone. L'ultimo dei barconi, arrivato la notte scorsa, aveva a bordo 229 persone.

Sempre a El Hierro, sabato c'é stato lo sbarco singolo con il maggior numero di persone coinvolte di cui si abbia memoria alle Canarie: 320 persone su una sola imbarcazione, riporta l'agenzia di stampa Efe.

Dato l'elevato numero di arrivi nelle ultime settimane, martedì scorso il governo spagnolo ha dichiarato l'emergenza migratoria alle Canarie, un provvedimento amministrativo che permette di sbloccare risorse straordinarie per gestire la situazione.



