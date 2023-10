Kiev, ricevuta nona tranche assistenza Ue da 1,5 miliardi euro

L'Ucraina ha ricevuto la nona tranche di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea, per un ammontare di 1,5 miliardi di euro: lo ha reso noto su Telegram il primo ministro Denys Shmyhal, come riporta Ukrinform.

"L'Ucraina ha ricevuto una nona tranche di assistenza macro-finanziaria di 1,5 miliardi di euro dall'Unione europea", si legge nel messaggio. Shmyhal ha aggiunto che il sostegno di bilancio dell'Ue per il Paese nel 2023 è già ammontato a 15 miliardi di euro. Questo "è uno dei fattori più importanti che aiuta l'Ucraina a rimanere economicamente forte e stabile", ha sottolineato. "Ora stiamo lavorando con la Commissione europea su un nuovo programma di strumenti a lungo termine per l'Ucraina del valore di 50 miliardi di euro. Ci aspettiamo di ottenere 18 miliardi di euro l'anno prossimo", ha aggiunto.



