Allarme bomba al secondo canale pubblico tedesco

Il secondo canale pubblico tedesco, la Zdf, ha dovuto evacuare diversi edifici della propria sede centrale a Magonza a causa di un allarme bomba facendo uscire "un totale di 600 dipendenti". L'emergenza è rientrata dopo un paio d'ore, poco dopo le dieci. Lo riferiscono vari media tra cui il sito dell' Allgemeine Zeitung, un quotidiano regionale della stessa Magonza.

La minaccia era stata ricevuta dall'emittente "verso le 08.20" e il via libera al rientro dei dipendenti è stato dato "poco dopo le 10": polizia e artificieri "hanno perlustrato gli edifici con i cani anti-bomba e non hanno trovato oggetti sospetti". Secondo la Zdf, non ci sono stati contraccolpi sulla programmazione, riferisce il sito della Swr, la radio pubblica che serve la Germania sudoccidentale.



