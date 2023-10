007 Kiev, no comment su coinvolgimento omicidi Dugina e Tatarsky

(V. 'Wp, '007 ucraini dietro gli omicidi...' delle 15.02) "Non commentiamo le informazioni ricevute dai media dalle fonti". Lo ha dichiarato a Rbc Ucraina il servizio stampa del Servizio di sicurezza (Sbu) rispondendo alle indiscrezioni del Washington Post secondo cui ci sarebbero gli 007 di Kiev dietro la morte di Daria Dugina, figlia del nazionalista russo Alexander Dugin uccisa da un'esplosione della sua auto, e del blogger pro-Russia Vladlen Tatarsky. La Sbu riferisce che tutti i dettagli delle operazioni speciali di alto profilo saranno discussi dopo la vittoria.

Allo stesso tempo, come ha ripetutamente sottolineato il capo del Servizio di sicurezza Vasyl Malyuk, la Sbu continuerà a compiere "qualsiasi sforzo per cacciare gli occupanti dal territorio ucraino e porre fine alla guerra con la nostra vittoria".



