Svizzera al voto, prevista crescita della destra conservatrice

Gli Svizzeri sono oggi chiamati alle urne per eleggere il parlamento per la prossima legislatura. I sondaggi indicano una probabile vittoria del partito della destra conservatrice, l'Unione democratica di centro (Udc), principale forza politica del Paese.

Stando agli ultimi sondaggi, l'Udc - che durante la campagna ha cavalcato il tema della pressione migratoria alle frontiere europee - potrebbe ottenere oltre il 28% delle preferenze (in aumento di 2,5 punti in 4 anni), seguita dal partito socialista, al 18,3%, in lieve rialzo rispetto alle legislative di quattro anni fa. Previsto un testa a testa tra il Partito liberale radicale (Plr/destra) ed il Centro (ex Partito democratico cristiano). In netto rialzo rispetto all'ultima tornata elettorale, i partiti ecologisti che dovrebbero però perdere qualche seggio.

La maggioranza degli svizzeri ha già votato per corrispondenza. Le urne chiudono a mezzogiorno. Complessivamente quasi 6.000 candidati sono in corsa per i 200 seggi del Consiglio nazionale (Camera bassa) e del Consiglio degli Stati (Camera alta, 46 membri). I primi risultati sono attesi nel pomeriggio.

