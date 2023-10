Scholz, tolleranza zero per l'antisemitismo in Germania

"Ci deve essere tolleranza zero per l'antisemitismo in Germania": lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz all'inaugurazione di una sinagoga a Dessau, nella Germania orientale.

La Germania "difenderà e proteggerà" le vite degli ebrei, ha detto, esprimendo shock per la diffusione dell'antisemitismo "in tutto il mondo e, vergognosamente, anche qui in Germania".

L'apertura della sinagoga di Dessau avviene 85 anni dopo la distruzione di una sinagoga della città durante il pogrom antiebraico meglio noto come 'Notte dei cristalli' del 9 novembre 1938, comunemente considerato l'inizio della campagna del Terzo Reich per eliminare gli ebrei.



