Mosca, 'Lavrov sarà domani a Teheran per colloqui'

Il portavoce del ministero degli Esteri russo ha annunciato che il titolare della diplomazia di Mosca Serghei Lavrov sarà domani a Teheran per colloqui. Lo riporta la Tass.

Nella capitale iraniana si terrà infatti il secondo incontro dei ministri degli Esteri 3+3 sulla regione del Caucaso con la partecipazione di Iran, Azerbaigian, Armenia, Russia e Turchia.

I ministri, in assenza della Georgia, discuteranno dello sviluppo del Caucaso meridionale e della cooperazione regionale in settori quali la politica, la sicurezza, l'economia e l'energia. Secondo l'agenzia Irna, l'obiettivo è risolvere i problemi senza l'interferenza delle nazioni occidentali.

L'incontro verterà in particolare sulla risoluzione della pace tra i vicini Azerbaigian e Armenia, da anni in conflitto per controversie territoriali. Il primo incontro 3+3 si è svolto l'anno scorso a Mosca, a livello dei viceministri degli Esteri, senza la presenza della Georgia.



