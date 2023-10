L'Ambasciatrice Usa a Kiev, 'il Cremlino disprezza la vita'

"Ancora una volta, durante la notte, abbiamo assistito alle orribili immagini della violenza russa contro i civili in Ucraina: un attacco missilistico contro un terminal postale a Kharkiv ha ucciso 6 persone e ne ha ferite altre in modo grave. Il disprezzo del Cremlino per la vita è visibile a tutto il mondo. Gli Stati Uniti stanno al fianco dell'Ucraina e ritengono la Russia responsabile" di tali atti.

Lo scrive su X l'ambasciatrice americana in Ucraina, Bridget Brink.



