Kiev, 'numero record di bombe aree sul Kherson in 24 ore'

Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno lanciato un numero record di bombe aree nella regione di Kherson. In un solo giorno, secondo quanto sostiene la portavoce del Comando operativo sud, Natalia Humeniuk, sono state lanciati 36 ordigni. Lo riporta Rbc Ucraina.

"Durante questa giornata (dalle ore 7 alle 7) è stato registrato un numero record di 36 bombe. Nella regione di Kherson, il nemico ne ha lanciate dalle 2 alle 4 per ogni insediamento. Per un villaggio si tratta di una potenza molto elevata", ha riferito Humeniuk osservando che ci sono delle vittime, ma i dati "sono in fase di chiarimento".



