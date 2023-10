Kiev, attacco russo nella regione di Kharkiv, almeno tre feriti

"Questa mattina l'esercito russo ha bombardato Kupyansk, nella regione di Kharkiv" in Ucraina, "ferendo tre persone". Lo ha annunciato su Facebook Oleg Synegubov, capo dell'amministrazione militare di Kharkiv , riferisce Ukrinform.

"Oggi, intorno alle ore 7, il nemico ha bombardato la città di Kupyansk. Sono stati colpiti edifici residenziali, tre persone sono rimaste ferite: una ragazza di 15 anni e una donna di 63 anni, ricoverate in gravi condizioni, e un ragazzo di 17 anni in condizioni moderate", ha precisato Sinegubov.



