In 15 mila a Parigi per manifestazione filo-palestinese

(ANSA-AFP) - PARIGI, 22 OTT - Circa 15.000 manifestanti si sono radunati a Parigi per chiedere la fine delle operazioni militari israeliane a Gaza, rispondendo all'appello di un collettivo che riunisce soprattutto organizzazioni di sinistra.

Molti gli slogan contro Israele e il presidente Emmanuel Macron, altri a favore dei palestinesi, in questa prima manifestazione parigina che non era stata inizialmente oggetto di un divieto da parte della polizia di Parigi. Secondo un conteggio della questura di Parigi, la manifestazione ha riunito circa 15.000 persone, secondo gli organizzatori il doppio. La Prefettura non ha segnalato alcun incidente. Ai piedi della statua della Repubblica è stato esposto uno striscione che esorta la Francia a "chiedere un cessate il fuoco immediato" e a "fermare il massacro a Gaza". (ANSA-AFP).



