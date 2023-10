La Danimarca colpita dalla peggiore tempesta in 100 anni

La tempesta Badet sta attualmente colpendo la Danimarca e la parte meridionale della Svezia, causando gravi danni. Si registrano abitazioni allagate, strade sommerse e l'evacuazione dei proprietari di case vacanza, tutti segni di quella che è stata definita la peggiore tempesta degli ultimi 100 anni. Nelle ultime 24 ore, in alcune parti della Danimarca sono caduti oltre 200 cm di pioggia, come riportato dal servizio meteorologico danese. Le aree più colpite si trovano lungo la costa meridionale e sull'isola di Bornholm nel Mar Baltico.

Il ministro dell'Industria danese, Morten Bodskov, ha dichiarato di essere "grato per l'attuazione del programma di emergenza per il maltempo, che fornisce assistenza alle aree gravemente colpite". Il ministro, secondo quanto riportato dall'emittente di servizio pubblico danese Dr, ha anche sottolineato l'importanza di un intervento tempestivo da parte delle compagnie assicurative per garantire che i proprietari delle case danneggiate ricevano il loro risarcimento nel minor tempo possibile.

Inoltre, sono stati segnalati disagi lungo la costa meridionale della Svezia nella regione di Scania, con un aumento del livello dell'acqua fino a 1,5 metri, interruzioni di corrente e interruzioni dei servizi ferroviari. Ulf Andersson, responsabile del comune di Vellinge, ha dichiarato che "ci sono numerosi danni lungo la costa", spiegando che alcuni moli sono stati completamente distrutti o hanno subito danni significativi e ulteriori disagi sono stati causati dalla caduta di alberi.





