Kiev, proseguono gli attacchi russi, anche bombe su una scuola

In un giorno in Ucraina si sono verificati più di 100 scontri militari, secondo il rapporto mattutino dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, tra cui un attacco ad una scuola, quasi completamente distrutta. E' successo a Konstantinovka, nella regione di Donetsk. In generale - informa lo stato maggiore - la Russia ha effettuato 9 attacchi missilistici e 39 aerei, 50 attacchi con sistemi missilistici a lancio multiplo sulle posizioni delle truppe di Kiev e sulle aree popolate. Ci sono morti e feriti tra i civili a seguito degli attacchi terroristici russi. Una scuola, condomini ed edifici residenziali privati, nonché altre infrastrutture civili sono state distrutte e danneggiate.

Ieri sera, gli occupanti russi hanno lanciato un altro attacco missilistico e aereo sull'Ucraina, utilizzando missili guidati Kh-59, missili da crociera Iskander-K e UAV d'attacco Shahed-136/131. Le informazioni sulle conseguenze di questo attacco terroristico sono ancora in corso di accertamento nelle regioni di Lugansk, Donetsk e Chersonn. Circa 110 insediamenti nelle regioni di Chernigov, Sumy, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye e Kherson furono colpiti dal fuoco dell'artiglieria.Nelle direzioni Seversky e Slobozhansky , il nemico mantiene una presenza militare nelle zone di confine, conduce attività di sabotaggio attivo per impedire il trasferimento delle nostre truppe in direzioni minacciose e aumenta la densità delle barriere antimine ed esplosive lungo il confine di Stato nel Regione di Belgorod.



