Zelensky visita le guardie di frontiera nel Kherson

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato le guardie di frontiera della regione di Kherson, con le quali ha avuto un incontro "sulla situazione attuale e sulle condizioni di servizio nelle regioni in prima linea". Come riferito da Zelensky su Telegram, la visita è stata anche l'occasione per un incontro con alcuni dei più importanti capi militari.

Dal video che ha postato sul suo canale, si vede che il presidente ucraino ha incontrato, tra gli altri, Valerii Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, e il capo dell'ufficio presidenziale Andry Yermak. "L'incontro con i militari è un formato speciale. Il tema principale è la situazione sulla linea del fronte principale,. Avdiivka, direzione Kupyansk e il sud", ha scritto Zelensky.

Il presidente ucraino ha anche ringraziato le guardie di frontiera che "stanno facendo un ottimo lavoro, stanno svolgendo un grande servizio. Vent'anni, di cui quasi 10 di guerra contro l'occupante".



