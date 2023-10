Riaperta la reggia di Versailles, in cella l'autore dell'allerta

E' stata riaperta poco dopo le 16 la reggia di Versailles, vittima di un quinto allarme bomba in 7 giorni. In tutti i casi le minacce si sono rivelate false.

Intanto, secondo quanto ha appreso BFM, è stato arrestato l'autore del falso allarme di ieri, che ha portato all'evacuazione per quasi 3 ore di centinaia di visitatori dello storico sito.

Si tratta, a quanto trapela, di un uomo di 37 anni, individuato semplicemente grazie al numero di telefono utilizzato per la chiamata con la quale ha segnalato la presenza di una bomba nella reggia.

Il trentasettenne finito in cella risulta residente con i genitori, disoccupato e senza precedenti. Soffre di schizofrenia e di fronte ai poliziotti non è stato in grado di spiegare il suo gesto, esprimendo soltanto rammarico.



