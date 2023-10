Austria: ex cancelliere Kurz a processo, 'volevano distruggermi'

(ANSA-AFP) - VIENNA, 20 OTT - L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz oggi in tribunale per difendersi dalle accuse di false testimonianze ha sostenuto di essere stato vittima di un procedimento giudiziario discriminatorio e di un'opposizione che intendeva "distruggerlo". Kurz, 37 anni, conservatore intransigente divenuto cancelliere nel 2017 a 31 anni, ha negato di aver mentito nell'inchiesta parlamentare del 2020 su una serie di presunti scandali di corruzione che hanno scosso il Paese alpino. L'ex cancelliere si è dimesso nel 2021 proprio a seguito di una serie di accuse di corruzione nell'indagine avviata nel 2019 sullo scandalo noto come 'Ibizagate, di cui a suo dire "l'obiettivo era coinvolgere un numero sempre crescente di politici" accusati di aver intascato tangenti.

Nella sua testimonianza oggi in tribunale Kurz ha accusato i pubblici ministeri di aver interpretato male le sue risposte durante l'indagine del 2020 e di aver presentato prove scelte per dipingere un quadro distorto. L'ex cancelliere ha poi sottolineato che i pubblici ministeri non lo stiano trattando secondo il principio che "la legge è uguale per tutti'.

L'opposizione "voleva distruggermi", ha aggiunto, ribadendo di aver risposto alle domande postegli durante l'inchiesta nonostante fosse sotto pressione. "La paura ha modellato le mie dichiarazioni...", ha affermato.

Se condannato, Kurz rischia fino a tre anni di carcere. Non è ancora chiaro quando il processo potrà concludersi, poiché il giudice ha annunciato di voler sentire diversi testimoni.

