Maltempo in arrivo in Spagna, a Santiago centro storico allagato

In Spagna è in corso un brusco cambio di condizioni meteorologiche: dopo settimane di caldo anomalo, intense precipitazioni sono previste per oggi e i prossimi giorni in buona parte del territorio nazionale. Tra le zone più colpite dal maltempo in queste ore c'è la Galizia (nord-ovest), compreso il capoluogo Santiago di Compostela. Come testimoniato dai media locali, ieri pomeriggio il centro storico della città è risultato in buona parte allagato per una "tromba d'acqua" di inattesa forza, con annessi numerosi disagi ai danni di negozi e auto. Allerte per piogge e forti venti sono attive oggi anche in diverse altre zone della Spagna.



