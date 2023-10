Ue, 'la minaccia terroristica è elevata e può aumentare'

"La minaccia terroristica è ancora elevata nell'Ue e potrebbe aumentare. Non siamo ancora arrivati a quel punto, ma restiamo sempre vigili". Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, in conferenza stampa.

"Vediamo anche cambiamenti negli schemi" d'azione, con "più attacchi di lupi solitari", ha evidenziato Johansson, mettendo in guardia anche sul rischio di un aumento della "radicalizzazione" legato al conflitto israelo-palestinese.





