Il killer di Bruxelles chiese asilo anche in Norvegia nel 2011

Il sospetto autore dell'attentato perpetrato lunedì sera a Bruxelles, Abdesalem Lassoued, aveva chiesto asilo anche in Norvegia nel 2011. Lo conferma il Servizio d'immigrazione norvegese alla stampa locale.

"Possiamo confermare che l'autore dell'attentato ha chiesto asilo nel giugno 2011 in Norvegia. La sua richiesta è stata respinta ed è stato rimandato in Italia nel novembre 2011", ha spiegato la direttrice dell'ente, Wenche Fone. L'informazione è confermata anche dai servizi segreti norvegesi, secondo i quali l'uomo di origine tunisina sarebbe rimasto nel Paese "diversi mesi".

Abdesalem era arrivato in Europa nel 2011 sbarcando a Lampedusa da irregolare per poi avanzare una richiesta d'asilo alla questura di Torino. Nello stesso anno si è quindi spostato in Svezia, da dove verrà espulso dopo aver scontato anche una pena detentiva. Nel 2016 l'uomo è ritornato in Italia e nel 2019 ha presentato richiesta di asilo in Belgio, vedendosela respingere nell'ottobre dell'anno successivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA