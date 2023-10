La Reggia di Versailles è stata evacuata per la terza volta in 5 giorni per una allerta bomba.

Lo rende noto BFM TV. La Reggia e i suoi giardini erano stati evacuati una prima volta sabato, poi ieri - ma il monumento aveva riaperto dopo un paio d'ore - e sempre per false allerte.





