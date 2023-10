Tajani, 'nessuna minaccia a Italia ma massima prevenzione'

"Il livello di guardia è già stato alzato da qualche giorno, stiamo tenendo tutto sotto controllo: i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia penitenziaria, i servizi di intelligence lavorano con attività di prevenzione, tant'è che stamane sono state arrestate due persone accusate di terrorismo. In questo momento non ci sono minacce dirette, che noi sappiamo, verso l'Italia, però può esserci sempre qualche fondamentalista esagitato che agisce da solo, qualche cane sciolto. La prevenzione è massima da parte italiana, ma non ci sono pericoli segnalati imminenti". Così a Radio Anch'io il vicepremier Antonio Tajani.

Nessun pericolo imminente, "però si continua a vigilare, si fa di tutto perché gli italiani possano vivere in sicurezza, anche controlli sugli immigrati che arrivano perché non possono esserci infiltrati terroristi", ha aggiunto Tajani.



