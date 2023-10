L'attentatore di Bruxelles, responsabile della morte di due svedesi in un attacco avvenuto ieri sera, aveva scontato una pena detentiva in Svezia tra il 2012 e il 2014: lo ha dichiarato Jesper Tengroth, portavoce delle autorità svedesi per l'immigrazione senza specificare il motivo della condanna e la durata della pena.



