Greta a protesta di Londra contro giganti petrolio, 5 arresti

Greta Thunberg ha preso parte a Londra a una protesta ambientalista contro l'Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni all'hotel InterContinental Park Lane i vertici dei colossi petroliferi mondiali come TotalEnergies e Shell. Alcune centinaia di manifestanti hanno bloccato gli ingressi dell'albergo di lusso vicino ad Hyde Park e gli agenti di Scotland Yard sono intervenuti compiendo cinque arresti. Parlando coi giornalisti a margine della protesta, la giovane attivista svedese ha attaccato l'incontro "a porte chiuse" e gli accordi siglati tra i rappresentanti politici e i "lobbisti del distruttivo settore dei combustibili fossili".

La manifestazione è stata organizzata dalla ong ecologista Fossil Free London che in un comunicato ha puntato il dito contro i profitti record registrati lo scorso anno dalle aziende dell'oil & gas "reinvestiti direttamente nell'espansione dei combustibili fossili, e non nell'energia verde" come era stato promesso. Gli attivisti hanno anche criticato la presidenza della COP28, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima in programma dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai, affidata al sultano Ahmed Al Jaber, a capo del colosso statale petrolifero degli Emirati arabi uniti.



