Francia: ancora falsa allerta, già riaperta Reggia di Versailles

Falsa allerta bomba, come sabato scorso, per la reggia di Versailles: anche oggi le ricerche dopo un messaggio minaccioso arrivato sul sito degli utenti del locale commissariato di polizia non hanno dato frutti. Tutto regolare e - contrariamente a quanto era stato annunciato in un primo momento, e cioè che il monumento sarebbe rimasto chiuso tutta la giornata - l'antica dimora dei re di Francia ha già riaperto i battenti al pubblico.

Tutti i messaggi che minacciano attentati, da quando venerdì scorso la Francia ha aggiornato il piano Vigipirate al massimo livello di allerta, vengono presi sul serio e si procede - come accaduto anche al Louvre e alla stazione ferroviaria Gare de Lyon nei giorni scorsi, ad accurati sopralluoghi dopo aver evacuato il pubblico.



