Diverse esplosioni si sono verificate in queste ore nella città ucraina orientale di Dnipro. L'allarme antiaereo è scattato nella notte nelle regioni di Dnipropetrovsk, Cherkasy, Chernihiv, Kirovohrad, Kharkiv, Poltava e Sumy.

Mosca afferma che un bambino di 10 anni è rimasto ucciso e altri due civili feriti per i bombardamenti ucraini di ieri "in aree popolate della Repubblica popolare di Donetsk (Dpr)".



