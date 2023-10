Mosca, Lavrov in Corea del Nord da mercoledì

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov sarà in visita in Corea del Nord mercoledì e giovedì. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca citato dalla Tass.

Intanto oggi Lavrov ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino, in base a un video postato dal ministero degli Esteri di Mosca. I colloqui si sono tenuti in vista della visita a Pechino del capo del Cremlino Vladimir Putin che, nelle previsioni, parteciperà al terzo forum della Belt and Road Initiative - la Nuova Via della Seta - che si terrà domani e dopodomani.



