Non c'è nessun italiano coinvolto al momento nell'attentato di Bruxelles. Lo dice l'ambasciatrice italiana in Belgio Federica Favi a Sky Tg24. "Per la polizia belga si tratta di un atto terroristico. L'impressione è che si tratti di un lupo solitario", ha aggiunto la diplomatica.



