Il nuovo sindaco di Atene, 'abbiamo fatto l'impossibile'

"Gli ateniesi hanno creduto nell'impossibile: hanno creduto in un'Atene verde, pulita e dinamica, nella nostra visione di cambiarla e renderla come la sogniamo". Così il nuovo sindaco di Atene, Haris Doukas, ha commentato la vittoria sul sindaco uscente Kostas Bakoyannis, ottenuta alle elezioni di ieri.

Sostenuto dal partito socialista del Pasok, Doukas, 43 anni, ha ribaltato i risultati del primo turno e si è imposto sul candidato del partito al governo di Nea Dimokratia con il 55,96%.

Il sindaco uscente Bakoyannis, nipote del premier Kyriakos Mitsotakis, si è fermato invece al 44,04%. Fondamentale, per cambiare l'esito del voto, è stata la scelta del candidato di Syriza Kostas Zachariadis di sostenere Doukas al ballottaggio, dopo che non era riuscito a superare il primo turno. Il nuovo sindaco è professore di Politica energetica e ambientale presso il Politecnico di Atene. Si è candidato con la piattaforma "Atene adesso", appoggiata da 70 personalità del mondo politico, scientifico, artistico e ambientalista, e il sostegno del partito socialista del Pasok. Il leader del partito, Nikos Androulakis, ha festeggiato la vittoria di Doukas sostenendo che si tratta della "prima sconfitta di Mitsotakis, dell'arroganza, della negligenza e delle pratiche clientelari". Il leader socialista ha poi definito Doukas uno "scienziato che si è assunto una grande responsabilità, sono sicuro che raggiungerà il suo obiettivo". Il sindaco uscente Bakoyannis, invece, si è congratulato con il vincitore e ha commentato: "La responsabilità del risultato ricade solo su di me. Ringrazio gli ateniesi e le ateniesi e lascio il comune a testa alta".



