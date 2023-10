L'uomo che ha sparato stasera a Bruxelles, uccidendo almeno due persone, ha pubblicato sul web un video in cui si riprende rivendicando l'appartenenza all'Isis e dicendo di aver compiuto il gesto per "vendicare i musulmani".

Lo riportano i media belgi.

Secondo il giornale belga Le Soir, l'autore della sparatoria di queste sera a Bruxelles è in fuga a bordo di uno scooter.

Indossa una giacca arancione ed un casco bianco.



