Migliaia in piazza a Madrid per la Palestina e contro Netanyahu

Decine di migliaia di sostenitori della causa palestinese stanno manifestando nel centro di Madrid per protestare contro il governo di Israele, chiedere la fine dell'assedio di Gaza, il cessate il fuoco e la creazione di corridoi umanitari per la liberazione degli ostaggi.

All'iniziativa, convocata da tante sigle pro-Palestina, hanno aderito Sumar e Podemos, che chiedono al governo di Pedro Sánchez di "smettere di mostrare complicità" con lo Stato di Israele.

Quindi all'Ue "sinora posizionata chiaramente dalla parte di Benyamin Netanyahu", si chiede di porre fine al "genocidio contro i palestinesi".

Al corteo, partito dalla stazione di Atocha per concludersi alla Puerta del Sol, hanno partecipato la leader Podemos e ministra dei Diritti Sociali Ione Belarra; la portavoce di questa formazione, Isa Serra e il deputato di Sumar, Íñigo Errejón. Tutti hanno incalzato l'esecutivo di Madrid perchè porti il premier israeliano "davanti alla Corte penale internazionale per crimini di guerra compiuti contro la popolazione civile di Gaza". Molti cartelli a favore del cessate il fuoco, della fine dei bombardamenti, dell'autodeterminazione della Palestina, contro Israele definito stato "razzista" e "fascista".



