A Belgrado una marcia a sostegno di Israele

A Belgrado si è svolta oggi una 'Marcia per la pace in Israele' organizzata dalla ong 'Haver Serbia'. I partecipanti si sono radunati davanti dalla facoltà di filosofia nel centro della città, dove è stata letta una Preghiera per la pace in ebraico e serbo. In corteo hanno poi raggiunto il parco della Fortezza del Kalemegdan dove sono state accese candele e lumini in memoria delle vittime degli attacchi di Hamas il 7 ottobre. I partecipanti hanno condannato gli atti di terrorismo compiuti contro Israele, lanciano un appello al ripristino del pace.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA