Serbia: Sns di Vucic guida i sondaggi in vista di voto dicembre

In Serbia, dove si voterà il 17 dicembre prossimo per elezioni parlamentari anticipate, il Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del presidente Aleksandar Vucic, resta largamente in testa nei favori dell'elettorato.

Stando a un ultimo sondaggio dell'agenzia Faktor plus, l'Sns è accreditato del 44,5% dei consensi. Molto distanziata al secondo posto con l'11% segue una coalizione di due formazioni di destra - Zavetniki e Dveri - mentre terzo è il Partito socialista (Sps) del ministro degli esteri Ivica Dacic con il 10,8%. Sns e Sps sono alleati nella attuale coalizione di governo a Belgrado. Seguono il partito Libertà e Giustizia (Ssp) con l'8,1%, il Movimento popolare della Serbia con il 5,9% e una coalizione fra varie formazioni minori denominata Nada attestata al 4%. Sotto lo sbarramento del 3% altri piccoli partiti e movimenti. L'affluenza prevista alle urne, stando al sondaggio, è risultata del 40%.

Le ultime elezioni in Serbia si tennero il 3 aprile 2022, quando si votò in una sola giornata per parlamentari, presidenziali e amministrative a Belgrado. Una consultazione che registrò un largo successo generale del presidente Vucic, affermatosi al primo turno per un secondo mandato, e del suo partito Sns sia a livello nazionale che nella capitale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA