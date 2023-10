Migliaia di filopalestinesi a Londra, tafferugli con la polizia

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Londra a sostegno della Palestina. Un'altra mega manifestazione si è tenuta anche a Manchester. Nella capitale sono stati dispiegati più di 1.000 agenti di polizia mentre la folla marciava dalla New Broadcasting House della Bbc verso Downing Street. La polizia ha fatto sapere che 7 persone sono state arrestate, tra cui una per danneggiamento e due per reati di ordine pubblico dopo alcuni tafferugli segnalati con il lancio di bottiglie e petardi. La manifestazione è terminata, ma i poliziotti rimangono schierati nell'area di Trafalgar Square, scrive la Bbc.



