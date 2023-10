Kiev, attaccata di nuovo la nave pattuglia russa Pavel Derzhavin

Le forze ucraine hanno di nuovo attaccato ieri la nave pattuglia russa Pavel Derzhavin al largo della costa della Crimea occupata, oltre a un rimorchiatore russo: lo ha reso noto sul canale United News il portavoce della Marina militare, Dmytro Pletenchuk, come riporta Rbc-Ucraina.

La Pavel Derzhavin era già stata attaccata mercoledì scorso con droni marini sperimentali, come avevano riferito ieri fonti del Servizio di sicurezza ucraino. Le stesse fonti avevano aggiunto che nella giornata di ieri il Servizio di sicurezza e le Forze navali ucraine hanno preso di mira in un'operazione congiunta anche una corvetta russa di classe Buyan.

La Pavel Derzhavin ha lasciato Sebastopoli, ha aggiunto Pletenchuk.



