Germania:si schianta furgone trafficanti, morti 7 migranti

Sette persone sono morte in Baviera in un incidente che ha coinvolto un veicolo di trafficanti di migranti che stava presumibilmente fuggendo da un controllo di polizia. Diverse altre persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Dpa riporta che tra i morti ci sarebbe anche un bambino di 6 anni. Nel veicolo c'erano più di 20 migranti. L'incidente è avvenuto sulla A94 vicino ad Ampfing.

Come riporta Br24, il veicolo, un Mercedes Vito, sarebbe omologato per un massimo di nove persone a seconda del modello.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA