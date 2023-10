Serbia: Vucic conferma, nuove elezioni il 17 dicembre

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha confermato che le elezioni parlamentari anticipate in Serbia si terranno il 17 dicembre prossimo, così come richiesto dalle opposizioni, e che nello stesso giorno si voterà anche per le amministrative a Belgrado e le regionali in Vojvodina. "Si voterà il 17 dicembre. Abbiamo esaudito tutte le loro richieste.

Volevano elezioni parlamentari e amministrative a Belgrado, e le hanno ottenute, e si voterà anche in Vojvodina", ha detto Vucic in una intervista in serata alla tv privata Prva. Quando si comincia a parlare di crisi di legittimità del potere, allora è importante che "i cittadini abbiano la possibilità di esprimersi. E' importante che dicano cosa pensano e se sono d'accordo con la direzione verso la quale va la Serbia", ha affermato il presidente, certo del successo del suo Partito del progresso serbo (Sns, conservatore), dato in largo vantaggio da tutti i sondaggi rispetto alla costellazione di partiti e movimenti schierati all'opposizione, sia a destra che a sinistra, che fanno fatica a creare un fronte unico e compatto, in grado di reale minaccia per le forze di governo. Vucic non ha perso l'occasione per ribadire il successo della politica sua e del governo, che sta modernizzando la Serbia con riforme radicali, massicci investimenti in infrastrutture, sanità, ricerca e alta tecnologia. Sabato, ha osservato, verrà inaugurato un nuovo tratto autostradale nell'ovest del Paese, il 20 ottobre entrerà in attività la nuova stazione centrale a Belgrado, l'aeroporto della capitale è in fase di profonda ristrutturazione, i lavori della metropolitana di Belgrado procedono, sono in arrivo decine di nuovi e moderni macchinari e attrezzature ospedaliere, salari e pensioni sono in costante aumento. "Sta ai cittadini dire se vogliono un'altra dirigenza", ha detto Vucic.



