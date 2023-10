Nel suo discorso in diretta tv ai francesi dall'Eliseo, il presidente Emmanuel Macron ha detto che Israele, "di fronte all'attacco più tragico della sua storia", deve dare una risposta "forte e giusta. Forte - ha aggiunto - perché giusta".

Il presidente ha poi ammonito chi non condanna in modo assoluto gli attacchi di Hamas: "di fronte al terrorismo - ha detto - non si deve mai dire 'si..ma...'".



