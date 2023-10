L'Ue richiama anche TikTok, stop a contenuti terroristici

Dopo X e Meta, Bruxelles mette in guardia anche TikTok sulla disinformazione e i contenuti illegali apparsi sulla piattaforma a seguito dell'attacco di Hamas in Israele. In una lettera indirizzata al ceo del social cinese, Shou Zi Chew, il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, avverte che "TikTok ha l'obbligo particolare di proteggere i bambini e gli adolescenti dai contenuti violenti e dalla propaganda terroristica", facendo riferimento a video che "raffigurano la presa di ostaggi".

La piattaforma ha ora 24 ore per rispondere alle contestazioni Ue illustrando la sua strategia per frenare la disinformazione.



