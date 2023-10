Detriti di drone su casa in regione russa Belgorod, due morti

I detriti di un drone abbattuto nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, sono caduti su una casa uccidendo due persone e ferendone almeno altre due. Lo rendono noto le autorità locali.

"Il sistema di difesa aerea del distretto di Belgorod ha abbattuto un drone di tipo aereo che si stava avvicinando alla città", ha detto Vyacheslav Gladkov su Telegram aggiungendo che "a causa della caduta di detriti un edificio residenziale è stato completamente distrutto e due altri parzialmente danneggiati". "Purtroppo ci sono dei morti. I corpi di due persone - un uomo e una donna - sono stati ritrovati sotto le macerie dai servizi di emergenza", ha specificato il governatore. Altre due persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale, secondo Gladkov. Un uomo è in coma, mentre una donna è in gravi condizioni con una commozione cerebrale.

"Presumibilmente potrebbe esserci un bambino sotto le macerie: l'operazione di salvataggio continua", ha aggiunto il governatore di Belgorod. Nelle prime ore di oggi il ministero della Difesa russo aveva segnalato su Telegram che la difesa aerea ha "sventato" un attacco di droni effettuato da Kiev nella regione di Belgorod intorno alle 23:50 di ieri ora locale. Negli ultimi mesi gli attacchi ucraini contro il territorio russo sono aumentati, sullo sfondo della controffensiva lanciata da Kiev all'inizio di giugno. Martedì un bombardamento ucraino ha ucciso altri due civili sempre nella regione di Belgorod, secondo le autorità locali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA