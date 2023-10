Zelensky agli alleati, 'più pressione militare su Mosca'

"Siamo in una situazione in cui sul terreno è importante fare pressione, senza alcuna pausa. La Russia in molti punti "ha perso l'iniziativa e noi dobbiamo aumentare la pressione. Dobbiamo fare in modo che Mosca perda e non abbia tempo di adattarsi alla nostra pressione. Questo inverno la Russia cercherà di ripetere la tattica dello scorso inverno". Lo ha detto Volodymyr Zelensky, partecipando per la prima volta in presenza al Gruppo di Contatto per l'Ucraina.

"Putin non avrà l'Ucraina, la Russia non può permettersi un'altra corsa alle armi", ha aggiunto.



