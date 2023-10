"Due anni in prigione non sono stati facili. La libertà è stata una grande conquista ed è merito anche dell'impegno dell'Italia". Così Patrick Zaki intervistato dal Tg1. L'ex studente dell'Università di Bologna è tornato da poco in Italia per la presentazione del suo libro 'Sogni e illusioni di libertà', edito da La Nave di Teseo, in uscita venerdì.



