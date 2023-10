Von der Leyen, da Hamas atto di guerra, rivedremo fondi Ue

"Il nostro sostegno umanitario al popolo palestinese non è in discussione. Ma è importante rivedere attentamente la nostra assistenza finanziaria alla Palestina. I finanziamenti dell'Ue non sono mai andati e non andranno mai a Hamas o a qualsiasi entità terroristica". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del minuto di silenzio celebrato dal collegio dei commissari Ue in onore delle vittime degli attentati terroristici in Israele.

Quello perpetrato da Hamas "all'alba dello Shabbat" è "terrorismo" e "un atto di guerra", ha evidenziato von der Leyen.



