Putin, 'per ogni musulmano Palestina massima ingiustizia'

La questione palestinese "è nel cuore di ogni musulmano", che la percepisce "come una manifestazione di ingiustizia al massimo livello". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dall'agenzia Interfax.

Riguardo all'invio ordinato dal segretario di Stato alla Difesa degli Stati Uniti di una portaerei nel Mediterraneo orientale, per essere pronta a intervenire in aiuto di Israele negli attacchi lanciato da Hamas, Putin ha detto di "non capire" perché gli Usa stanno dispiegando portaerei vicino alla costa di Israele. Lo riferisce la Tass.



