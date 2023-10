Gli Usa annunciano un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina

Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato un nuovo invio di armi all'Ucraina da 200 milioni di dollari. Lo riferisce il Pentagono in una nota.

Nel pacchetto ci sono missili Aim-9M per la difesa aerea; munizioni per Himars; colpi di artiglieria da 155 mm e 105 mm; armi leggere e oltre 16 milioni di munizioni per queste. "Gli Stati Uniti sono impegnati a collaborare con gli alleati per fornire a Kiev ciò di cui ha bisogno per difendersi sul campo di battaglia. L'amministrazione Biden invita il Congresso a rispettare il suo impegno nei confronti del popolo ucraino approvando ulteriori finanziamenti", si legge nella nota.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA