Botta e risposta Musk-Breton, 'elencateci le violazioni su X'

Elon Musk risponde ad Henry Breton, commissario al mercato unico Ue, dopo le accuse di disinformazione su Israele circolate sulla piattaforma X. "La nostra politica è che tutto sia open source e trasparente, un approccio che so l'Ue sostiene. Vi preghiamo di elencare le violazioni su X, cui si allude, in modo che il pubblico possa vederle", scrive Musk.

A stretto giro risponde Breton: "Siete ben consapevoli delle segnalazioni dei vostri utenti e delle autorità sui contenuti falsi e sull'esaltazione della violenza. Sta a voi dimostrare che mantenete le parola. Il mio team rimane a disposizione per garantire la conformità al Dsa (Digital service act, ndr), che l'Ue continuerà a far rispettare rigorosamente".

Nei giorni scorsi ci sono state diverse segnalazioni riguardo informazioni errate sul conflitto, circolate su X. Ad esempio, Nbc News ha riferito che diversi account verificati hanno pubblicato notizie false su Joe Biden che approvava una sovvenzione militare a Israele. Mentre il sito specializzato Wired ha rilevato che l'algoritmo di X ha potenziato i post - inclusi video di videogiochi spacciati per filmati di guerra - diffondendo così disinformazione. A fine settembre, in un rapporto, l'Ue ha definito X "la piattaforma con la maggiore disinformazione".



