Russia: confermata carcerazione Evan Gershkovich fino al 30/11

Il tribunale Lefortovo di Mosca ha confermato il prolungamento della detenzione preventiva almeno fino al 30 novembre per il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich, in carcere dal marzo scorso con l'accusa di spionaggio.

Il tribunale ha respinto un ricorso della difesa contro la decisione presa il 24 agosto scorso di prolungare la carcerazione in attesa del processo. Lo riferisce un giornalista dell'agenzia Interfax. L'udienza si è svolta a porte chiuse, come quelle precedenti, perché il materiale preso in esame è giudicato riservato.



