Putin: 'Creare Stato palestinese per risolvere il conflitto'

"Per la risoluzione del conflitto palestino-israeliano è necessaria l'attuazione delle risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ricevendo al Cremlino il primo ministro iracheno, Mohammed al-Sudani.

Il nuovo scoppio di violenza tra palestinesi e israeliani è "un ottimo esempio del fallimento della politica degli Usa in Medio Oriente", ha detto Putin secondo quanto riferisce la Tass.

Il presidente russo ha esortato "le parti in conflitto" in Medio Oriente a "minimizzare e ridurre a zero i danni alle popolazioni civili".



