Niger:Francia conferma l'avvio del ritiro militare dal Niger

Lo stato maggiore dell'esercito francese ha confermato oggi le prime partenze di militari ed equipaggiamenti francesi dal Niger, in "conformità con la pianificazione e il coordinamento in corso". "Le prime partenze hanno avuto luogo", riferisce l'esercito francese all'agenzia France Presse, confermando l'annuncio fatto ieri dal regime militare nigerino, secondo cui le operazioni per il ritiro di circa 1.400 soldati francesi presenti in Niger sarebbero cominciate oggi, sotto scorta militare nigerina.Il ritiro francese dal Paese africano era stato chiesto dai generali nigerini al potere, prima che Emmanuel Macron ne annunciasse la partenza.



