Commissione Ue, 'aiuti umanitari ai palestinesi finché serve'

"La situazione è chiara. La Commissione ha confermato che gli aiuti umanitari continueranno ad essere inviati finché sarà necessario. Non c'è alcun cambiamento su questo fronte". Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue tornando sulla linea di Bruxelles adottata sugli aiuti ai palestinesi e oggetto, ieri, di una serie di affermazioni apparentemente in contraddizione da parte di due commissari.

"Per essere chiari. Nel budget europeo abbiamo stanziato fondi a supporto di istituzioni e organizzazioni palestinesi, che non sono aiuti umanitari. Qualsiasi sia il dibattito sui programmi di supporto, questo non influenzerà gli aiuti umanitari", ha chiarito il portavoce. Eric Mamer. "Noi non sospenderemo alcun pagamento finché non sarà completata la revisione dei programmi di assistenza per la popolazione palestinese. Ma allo stesso tempo, vista l'evoluzione sul terreno, riteniamo necessario riesaminare i programmi di aiuto", ha aggiunto.

"La linea della Commissione è la seguente. Ieri il tweet di Oliver Varhely, non era stato coordinato con il collegio dei commissari", ha aggiunto Mamer che, incalzato su quanto accaduto ieri a livello comunicativo in merito al dossier aiuti ha ribadito: "la linea è che l'Ue riesaminerà i programmi di aiuti e, nel frattempo, nessun pagamento verrà sospeso. Gli aiuti umanitari sono comunque esclusi dal riesame".



