Notte di esplosioni in Corsica, rivendicazione Flnc

Il Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica (Flnc) ha rivendicato oggi una ventina di esplosioni contro alcuni edifici dell'isola nella notte tra ieri e oggi. In una nota trasmessa al quotidiano Corse-Matin, il Fronte dice di non volere "un destino comune con la Francia". "A Francia Fora" (La Francia fuori), si legge nel testo di quattro righe firmato dal Flnc. Le esplosioni hanno colpito residenze secondarie, un centro in disuso delle tasse, ville in costruzione sia nel nord che nel sud dell'isola.



